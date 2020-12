Il primo vaccinato delle Marche: «Dedicato a Carlo Urbani» | VIDEO 

Si chiama Adolfo Pansoni il primo vaccinato nelle Marche contro il Coronavirus. Il primario del Pronto soccorso di Osimo, che si è proposto volontariamente, ha ricevuto la dose questa mattina in un ambulatorio dell’Inrca. «Sto bene, è stato come fare un vaccino antinfluenzale» ha detto dopo la puntura, poi il pensiero al medico di Castelplanio che nel 2002 scoprì la Sars: «E’ un nostro conterraneo e mi sembrava giusto oggi dedicare il pensiero proprio a lui». Il primario ha anche parlato della difficoltà che si sta vivendo in ospedale durante la seconda fase della pandemia: «Rispetto alla prima ondata ora abbiamo più pazienti con altri tipi di patologie, lo stesso fatto di non poter soddisfare i familiari che spesso vogliono visitare i loro cari per noi è motivo di desolazione- ha spiegato Pansoni- per questo ogni azione volta ad arginare questo virus va appoggiata senza alcuna resistenza».