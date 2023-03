Il Presidente della Repubblica a Osimo inaugura la sede della Lega del Filo d'Oro | VIDEO

«Walt Disney diceva che se puoi sognare una cosa puoi anche realizzarla. E’ quello che è avvenuto qui. Questo è un luogo in cui il disagio viene trasformato in opportunità e la sofferenza in solidarietà. E’ quindi il posto migliore da cui inviare i migliori auguri a Papa Francesco per la sua guarigione». Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’inaugurazione del centro nazionale della Lega del Filo d’Oro a Osimo. Il Capo dello Stato ha visitato la nuova struttura di via Linguetta, accompagnato dal presidente della Fondazione, Rossano Bartoli e i rappresentanti del comitato familiari, Danilo Orlandini; del comitato del comitato delle persone sordocieche, Francesco Mercurio; della fisioterapista Francesca Graziosi e della volontaria Dayana Galassi. Presenti anche le massime autorità civili e militari. Neri Marcorè, testimonial d'eccezione.