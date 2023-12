Presepe vivente al Porto antico. Che spettacolo! Code interminabili per un evento magico | VIDEO

Per la prima volta nel porto di Ancona il presepe vivente. La sacra rappresentazione del 26 dicembre e in replica il 30, con oltre 70 figuranti nell’area dell’Arco di Traiano, si inserisce nelle celebrazioni francescane. Un presepe vivente con oltre 70 figuranti nel cuore del porto antico, fronte mare, con un allestimento realizzato su misura da artigiani locali ai piedi dell’Arco di Traiano. Una mangiatoia donata dalla comunità di Greccio, dove vide la luce il primo presepe al mondo. Una lampada votiva che, accesa ai piedi della tomba di San Francesco nella basilica di Assisi, prenderà il mare alla volta della Terra Santa al termine delle festività. Nella giornata di oggi migliaia gli anconetani (e non) che h anno preso d'assalto il Porto antico. Code lunghissime ma che spettacolo! Le immagini.