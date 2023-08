L'Ancona si presenta alla città, è festa grande. Il vicesindaco: «Ci unite tutti, siate protagonisti» | VIDEO

ANCONA - Bagno di folla e festa grande ieri al Passetto per la presentazione dell'Ancona 2023-2024. La parte alta del quartiere Adriatico si è tinta di biancorosso con sciarpe e bandiere imugnate e sventolate da oltre 3mila persone. Presenti squadra, mister e tutto lo staff. Non c'era patron Tiong per motivi di lavoro, ma la passione non è mancata. Tra l'intonazione di "Gente di mare" e altri cori, spunta la promessa del presidente onorario Mauro Canil: «Faremo grandi cose». Sul fronte mercato, il direttore sportivo Francesco Micciola ha annunciato un imminente arrivo a centrocampo.