Le giornate sui campi del dipendente "furbetto" dell'Asur | VIDEO

Timbrava il cartellino nella struttura Asur dove lavorava, poi andava a lavorare come giardiniere. Non solo. Dopo essere giunto nella struttura pubblica dove era impiegato, l’uomo utilizzava una vettura dell’Asur stessa per tornare a casa, caricare e trasportare gli attrezzi utili alla “seconda attività”. L’uomo, 65 anni, è stato denunciato con le accuse di truffa ai danni dello Stato, peculato e falsa attestazione della presenza in servizio. L’operazione, chiamata “Prato verde”, è stata compiuta dalla Guardia di Finanza di Senigallia ed è nata da una segnalazione al numero 117.