San Silvestro tra chi non ha nulla: dentro la mensa della Caritas | VIDEO

ANCONA - Per entrare basta prendere un numero, c'è anche chi non ha documenti. Un pasto c'è sempre e per tutti. Si mettono in fila poco prima delle 17, ma chi deve andare a prendersi un posto letto nelle cooperative può passare prima e lasciare il proprio nome su un elenco apposito. Più di un terzo sono Italiani, tra loro c'è anche chi ha perso tutto dopo una condizione di stabilità. Gli altri sono richiedenti asilo: pakistani, somali, egiziani e non solo. Si tratta di colori che ogni sera si presentano alla mensa della Caritas "Beato Gabriele Ferretti-S. Stefano" di via Berti