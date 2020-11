Una notte in sette secondi. E’ quella della baia di Portonovo, ripresa in timelapse dal nostro lettore Nik:alessandro. Il video, postato su Instagram, mostra il sole prima calare e poi tornare a levarsi nel cielo. Uno di quei filmati che potrebbe essere girato in qualunque parte del mondo ma a Portonovo, specialmente per gli anconetani, ha un sapore tutto diverso.



Video Instagram @Nik_alessandro