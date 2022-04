Preparativi in corso nella baia. Stabilimenti e ristoranti si rifanno il look in vista della Pasqua, con le feste che lanceranno la stagione balneare 2022

Tavoli da imbandire, ma anche strutture in corso di verniciatura e ombrelloni tirti fuori dai ripostigli invernali. Preparativi in corso a Portonovo. Stabilimenti e ristoranti si rifanno il look in vista della Pasqua, con le feste che lanceranno la stagione balneare 2022.