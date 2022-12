Le strade da incubo nella zona del porto: «Danni ai mezzi, pago 500 euro ogni riparazione» | VIDEO

La situazione in via Einaudi, strada groviera, e l'esasperazione di chi lavora o frequenta la zona

ANCONA - La situazione in via Einaudi, strada groviera. L'area in questione è comunale ed è stata già effettuata una copertura provvisoria delle principali buche. Il passaggio dei mezzi pesanti e la pioggia, però, fanno tornare tutto come prima. Chi ci lavora non ne può più: «Servono interventi strutturali»