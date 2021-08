Sindacati, chiamata alle istituzioni: «Non scordatevi del porto» | VIDEO

«Le risorse stanno arrivando, che vengano trasformate in fatti e quindi in opere». E' l'appello che i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato alle istituzioni e al commissario dell'Authority Giovanni Pettorino per il potenziamento infrastrutturale e logistico del porto di Ancona. I dati parlano chiaro: 6.500 persone entrano ogni anno nello scalo per lavoro. In ripresa i traffici, con un +24% di merci movimentate rispetto al 2020 e in linea con il 2019. Le richieste delle sigle vanno dalla realizzazione dell'"ultimo miglio" al raddoppio della SS16, ma anche il completamento della banchina 27 e la salvaguardia dell'investimento (90 milioni) per l'ampliamento di Fincantieri.