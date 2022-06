Porto: volano dell'economia tra presente e futuro, ma la guerra (e l'autunno) preoccupano | VIDEO

ANCONA - I nuovi scenari marittimi del Mediterraneo e le opportunità di sviluppo del porto di Ancona. Se ne è parlato in un convegno alla Loggia dei Mercanti. Parole d'ordine: "intermodalità" e "infrastrutture". Il presidente dell'Autorità di sistema portuale, Vincenzo Garofalo, non nasconde la preoccupazioni per gli scenari dall'autunno in avanti e collegati alla situazione geopolitica attuale. Lo stato e il futuro dello scalo dorico.