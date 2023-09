Porto, rivoluzione green: ecco le banchine elettrificate | VIDEO

Sulla Gazzetta europea è in pubblicazione il bando dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la costruzione dell'infrastruttura di cold-ironing

ANCONA - L'elettrificazione delle banchine sta per diventare realtà nel porto di Ancona. Sulla Gazzetta europea è in pubblicazione il bando dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la costruzione dell'infrastruttura di cold-ironing, che coinvolgerà 6 banchine del porto storico utilizzate per il traffico traghetti.