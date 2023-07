Inaugurato il sovrappasso Parcheggio - Ospedale di Torrette | VIDEO

Passaggio pedonale inaugurato, sta per arrivare anche l'ascensore. Il ponte permetterà di raggiungere l'ospedale dal parcheggio in massima sicurezza

ANCONA - Passaggio pedonale inaugurato tra il parcheggio e l'ospedale di Torrette, sta per arrivare anche l'ascensore. L'assessore Baldelli: "In ritardo perché l'amministrazione comunale ci ha chiesto numerose proroghe per mettere a terra questo finanziamento di mezzo milione di euro". Il sindaco Silvetti: "Opera agognata da tanti cittadini, una ulteriore agevolazione con cui ampliamo la sosta e i servizi in sicurezza".