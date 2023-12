Vasto incendio in un fienile, fiamme alte decine di metri. Distrutti alcuni mezzi agricoli | VIDEO

CASTELLEONE DI SUASA - Un vasto incendio si è propagato nella notte in un fienile in contrada Bozzo, a Castelleone di Suasa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 01:00: la squadra di Arcevia ha utilizzato due autobotti, mettendo in sicurezza la zona circostante ed evitando il propagarsi dell’incendio. Sul posto in supporto anche un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Ancona. Sono stati registrati ingenti danni alla struttura ed ai mezzi agricoli. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.