Patto tra Università e polizia scientifica: i prof aiutano nelle indagini 2.0 | VIDEO

Università Politecnica e Polizia Scientifica insieme verso la nuova frontiera delle indagini. Competenze interdisciplinari che, siglate in un protocollo già operativo e presentato oggi in Rettorato, permetteranno di ricostruire l'esatta scena di un crimine anche a distanza di anni e rilevare tracce, biologiche e non, senza contaminare il luogo. Sì, praticamente come in "Cold case".