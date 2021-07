Flash mob al comando della Polizia Locale: «Qui c'è un clima di paura» | VIDEO

Fratelli d'Italia e Ugl Polizia Locale in flash mob davanti al comando dei vigili di Ancona. Il sit-in è stato organizzato per chiedere chiarezza sulla gestione del personale e, in particolare, su diversi procedimenti disciplinari avviati: «E' un caso che gli operatori della sezione giudiziaria che hanno partecipato all'indagine Ghost Job sono stati spostati di ruolo?» chiede Marco Ausili (FdI Ancona e Marche). «Ci siamo ritrovti a subire vessazioni e imposizioni quando un operatore denunciava irregolarità. Querele, procedimenti disciplinari e querele contro di noi e i nostri iscritti, ora diciamo basta a questo terrore» aggiunge Vincenzo Marino, segretario regionale Ugl Polizia Locale. «Non vogliamo un confronto con la Mancinelli, ma con la comandante Rovaldi, che ci è stato negato. Chiederemo un consiglio comunale aperto per fare chiarezza sulla riorganizzazione del corpo» ha concluso Angelo Eliantonio (capogruppo FdI Ancona).