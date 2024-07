Centoventi interventi contro il degrado, i primi numeri della task force. Intanto arrivano le pistole | VIDEO

ANCONA - La squadra antidegrado della Polizia Locale ha effettuato 120 interventi per un totale di oltre 470 operazioni. Le attività principali dell'unità includono sopralluoghi in seguito a segnalazioni di bivacchi su aree pubbliche e interventi congiunti con i Servizi sociali, alcuni dei quali riguardano l'abbandono scolastico. Sono state coinvolte anche Erap, gli uffici Patrimonio e Magazzino del Comune di Ancona. Inoltre, sono state eseguite operazioni su delega della procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona e del tribunale per i Minorenni di Ancona. Significative sono state le attività di controllo e contrasto all'uso di stupefacenti, soprattutto nei parchi pubblici, e numerosi sono stati gli interventi per prevenire e reprimere reati contro il patrimonio. Nel frattempo la polizia locale di Ancona è stata dotata di pistole, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e l'efficacia delle operazioni.