Recovery Plan Ancona, si pensa anche a circuito ciclabile urbano | VIDEO

Il Comune sta preparando una lista di opere da finanziare con i fondi del del Recovery Plan: in primis l'edilizia scolastica, ma si pensa di impiegare le risorse anche per un circuito urbano di piste ciclabili. Una di queste è quella che potrebbe collegare Torrette alla stazione centrale. Al momento è solo un'idea, ha spiegato il sindaco Valeria Mancinelli durante il sopralluogo al cantiere di via XXIX settembre: «Non abbiamo ancora avuto indicazioni più puntuali dal Governo sul tipo di opere che saranno finanziabili».