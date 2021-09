Maltempo, rami in strada e incidenti: il video della bomba d'acqua

Un temporale violento si è abbattuto nell'anconetano. In particolare a Jesi una bomba d'acqua ha provocato non pochi disagi

Come preannunciato dalla Protezione Civile sono arrivati i temporali nell'anconetano. A Jesi, poco prima delle 20, si è abbattuta una bomba d'acqua. Il video del violento temporale è stato ripreso da un lettore nella zona del cinema in via Marco Polo.

Disagi anche sulle strade: si sono verificati incidenti in via Roma, dopo la rotatoria che porta a Jesi ovest, in direzione Moie e alcuni rami sono caduti sulla strada provocando disagi alla circolazione.