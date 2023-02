Tornare se stesse contro la malattia: la Pink Room torna operativa | VIDEO

Non è un ambulatorio, ma un tempo e uno spazio di cura speciali, per dedicare alle donne quanto può servire per affrontare in senso positivo il proprio aspetto fisico e gestire gli eventuali disagi estetici causati dai trattamenti di cura

Riprende, grazie ad un accordo con la CNA Impresa Donna e CNA Marche, l’attività della Pink Room in Clinica Oncologica dell’AOU delle Marche, uno spazio dedicato al benessere delle Donne che seguono un percorso oncologico: una stanza tutta rosa che va oltre le cure mediche tradizionali. Non è un ambulatorio, ma un tempo e uno spazio di cura speciali, per dedicare alle donne quanto può servire per affrontare in senso positivo il proprio aspetto fisico e gestire gli eventuali disagi estetici causati dai trattamenti di cura.