Torna la corsa al tampone: «Sintomi sospetti, ma quasi tutte influenze» | VIDEO

ANCONA - Pillole allo iodio "dimenticate". La paura di un disastro nucleare forse non è del tutto in archivio ma il messaggio che le pasticche, andate a ruba le scorse settimane, non bastano a proteggere in caso di radiazioni sembra essere stato acquisito. Impennata invece di tamponi rispetto a febbraio. Lorenzo Zecchini, titolare dell'omonima farmacia, fa il punto ma tranquillizza: «Sintomi compatibili, ma spesso è solo influenza».