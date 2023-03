«Posso fare io una foto con voi?», bagno di folla per Pierfrancesco Favino al Giometti | VIDEO

ANCONA - Al cinema con la star. Pierfrancesco Favino è stato ospite al Multisala Giometti per la presentazione de "L'ultima notte di Amore". L'attore ha già fatto tappa in diverse città italiane: «Sono sicuro che il film non deluderà, io sono soltanto una parte di un cast meraviglioso e credo che abbiamo per le mani un prodotto veramente bello- ha detto Favino- ultimamente quando si dice un bel film di casa nostra si dice "non sembra un film italiano", questo vuole esserlo e Andrea Di Stefano ha voluto girarlo all'antica- Tutto in pellicola con pochissimi effeti digitali, un film come quelli di una volta pensando però a chi l'avrebbe visto e non a chi lo stava facendo». Poi la foto con il pubblico prima della proiezione.