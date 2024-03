Piazza del Papa gioca di squadra: dalla Giornata della donna al simulatore di F1 | VIDEO

Nasce la Rete esercenti Piazza del Papa. Si tratta – spiegano gli esercenti che la animano – di "una collaborazione fortemente voluta e progettata per mesi che da oggi, mercoledì 6 marzo 2024, è ufficialmente attiva nella Piazza del Plebiscito, chiamata dagli anconetani Piazza del Papa". La rete prende il nome proprio da questa denominazione così identitaria per la città e riunisce in un vincolo di stretta collaborazione sette esercizi: 31.12; Civico 61; Fago; Jetset; King Edward; La Dama; Raval.