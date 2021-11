Videocamere, movida e (ipotesi) numero chiuso: risponde piazza del Papa | VIDEO

Dall'aumento delle videocamere in città, che è nelle intenzioni dichiarate del Comune, all'ipotesi di contingentare gli ingressi nel centro della movida anconetana. Troppe persone nelle serate di fine settimana? La movida è molesta al punto da dover stringere ulteriormente sui controlli? Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che si riunisce periodicamente in Prefettura sta valutando misure per garantire un'eventuale evacuazione d'emergenza in sicurezza. Tra le ipotesi, ancora su carta, c'è anche quella di limitare gli accessi in piazza. Rispondono i titolari dei locali.