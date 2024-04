La legge urbanistica che salva il Piano Casa nelle Marche | VIDEO

Sono stati prorogati gli effetti del Piano Casa, in via transitoria e fino al recepimento da parte dei Comuni marchigiani delle prescrizioni contenute nella nuova legge urbanistica. Ciò è stato possibile in virtù dell’Accordo, recentemente e definitivamente approvato, tra Regione e Ministero della Cultura, come previsto dalla stessa legge sul governo del territorio. Sarà così consentito ai Comuni di autorizzare interventi edilizi in deroga al piano regolatore generale, con incremento fino al 20% della volumetria dell’edificio previa deliberazione del Consiglio comunale. Nel video: l'assessore regionale all'Urbanistica, Stefano Aguzzi e il presidente della Regione, Francesco Acquaroli.