Maxi sequestro di pesce, il blitz della Guardia Costiera | VIDEO 

A partire da inizio dicembre sono stati 217 i controlli nelle Marche sulla provenienza dei prodotti ittici. 8 sono stati i sequestri per circa 3 tonnellate di pesce, 10 le sanzioni elevate per complessivi 20mila euro. I dati sono stati diffusi dalla Guardia costiera, impegnata fino alla fine delle festività natalizie nell’operazione nazionale “Frontiere tracciabili”. Per quanto riguarda la nostra regione, le verifiche documentali e i controlli dei container vengono svolti nel porto di Ancona insieme all’ Agenzia delle Dogane. Il video si riferisce alla campagna nazionale che, finora ha portato complessivamente a 380 sanzioni per un importo complessivo di oltre 600 mila euro. 274 sono invece i sequestri operati per un totale di circa 80 tonnellate di prodotto ittico irregolare, pronto ad essere immesso nel circuito della grande distribuzione.