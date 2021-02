Pesce venduto abusivamente, maxi sequestro: due denunciati | VIDEO 

Vendevano pesce a Civitanova Marche senza autorizzazione e non avevano titolo neppure per occupare l’area demaniale in cui lo facevano. Questo è quanto emerso dalle indagini, partite a dicembre, dei finanzieri del comando provinciale di Macerata e del Reparto operativo aeronavale di Ancona.

Per i due responsabili è scattata la denuncia per occupazione abusiva dello spazio demaniale e la multa per la vendita senza autorizzazioni, oltre al sequestro di ben 64 chili di prodotti ittici e delle relative attrezzature di pesca. Il pesce è stato donato alla Caritas di Civitanova Marche dopo l’analisi sanitaria da parte dell’Asur.