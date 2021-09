Negli abissi, a pesca in apnea con il campione del mondo | VIDEO

Un video girato nelle acque greche mostra Giacomo De Mola in attività di pesca in apnea. De Mola è diventato campione del mondo in questa specialità lo scorso week end ad Arbatax, in Sardegna

Un video girato nelle acque greche mostra Giacomo De Mola in attività di pesca in apnea. De Mola, 40enne anconetano, è diventato campione del mondo in questa specialità lo scorso week end ad Arbatax, in Sardegna. Il filmato è tratto dal video "The Search- Deep Athens"

Video integrale: https://youtu.be/MRA5EhaMmaA