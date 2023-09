«Non accettate caramelle dagli sconosciuti, neanche...online»: la polizia spiega ai ragazzi i rischi della rete | VIDEO

Il buon vecchio motto "non accettare caramelle dagli sconosciuti" traslato online: è il principale modo, spiega il sostituto commissario Filippo Trovato, per difendersi dai pericoli della rete

ANCONA - Il buon vecchio motto "non accettare caramelle dagli sconosciuti" traslato online: è il principale modo, spiega il sostituto commissario Filippo Trovato, per difendersi dai pericoli della rete. In piazza Cavour è arrivato stamattina il truck "a tema": la polizia postale ha spiegato ai ragazzi delle scolaresche come difendersi dai rischi di internet: dall'importanza della protezione dei dati personali all'importanza della conoscenza diretta di chi si incontra sul web.

Nella stessa giornata, sempre in piazza Cavour, la Polizia Scientifica ha atirato la curiosità dei ragazzi e non solo con lo stand in stile CSI: tecnologie e strumenti in mostra in piazza.