L'amore a metà di "Un pellegrino": l'ultimo brano di Nico Ernani | VIDEO

ll brano “Un pellegrino”, dell'artista anconetano Nico Ernani, racconta una storia d’amore, e le emozioni generate nella persona innamorata verso la sua metà, che purtroppo, non prova lo stesso sentimento. «La canzone- racconta Nico - è ispirata ad una reale storia d’amore, non mia, ma di una persona a me cara che ha voluto condividere con me le sue sensazioni, e mi ha permesso di farne penna su carta e note su spartito. Ovviamente ci ho aggiunto del mio, ora il pezzo è suo, mio, e mi auguro di tante altre persone. Per quanto riguarda il video- aggiunge il cantante- un ringraziamento speciale ai registi Pietro Anselmi e Federico Recanatini, ed alla co-protagonista del video Rebecca Pinto, senza di loro questo magnifico progetto non sarebbe stato possibile». I musicisti nel video: Jacopo Mazzoni alla chitarra e tastiera, e Giovanni Belegni alla batteria.