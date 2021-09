Discarica alla Grotta Azzurra, ci pensano (ancora) i volontari | VIDEO

27 chili di metalli, 44 di plastica (perlopiù polistirolo) e 143 di indifferenziata. E' quanto hanno raccolto nel week end i 35 volontari di 2Hands Ancona alla Grotta Azzurra. L'evento è stato organizzato per la Giornata Mondiale del Clean Up con la partecipazione della Casa dei Giovani Piero Alfieri e Reef Check. La pulizia ha riguardato l'area adiacente al canale delle acque bianche e la parte sopraelevata all’interno del canale. «La spiaggia era in uno stato pietoso, una vera e propria discarica- commenta Tommaso Mattia Pretto presidnete di 2Hands Ancona- è pazzesco come ci sia una situazione del genere in un luogo come la zona del Passetto nord, che e’ poi all’interno della Riviera del Conero». I volontari sono rimasti all'opera per due ore, sabato scorso. I rifiuti raccolti sono stati poi gestiti da Anconambiente per lo smaltimento e riciclo. L'evento si è svolto contemporaneamente alle altre sedi nazionali del network 2hands. A livello nazionale, sono stati raccolti 1760kg di rifiuti.