Da Ancona in pieno deserto, ecco la "CarpeDiem Cup": sfidare le dune in auto e moto | VIDEO

ANCONA - Il sogno sta per diventare realtà. Il team anconetano CarpeDiemOFFroad, attivo da anni nel fuoristrada, organizza la "CarpeDiem Cup". A novembre si andrà in pieno deserto per una sfida di regolarità tra le dune e sotto il sole cocente del Grand Erg orientale. Una corsa? Non solo.«Un viaggio, una sfida, un evento, un po' di tutto» spiegano due degli organizzatori. Parlano il presidente del team, Giorgio Luini, e il responsabile contatti, Cristiano Petrini.

Info: carpediemoffroad@carpediemoffroad, www.carpediemoffroad.it