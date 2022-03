«Buche pericolose nel parco, topi enormi nei nostri terrazzini» | VIDEO

ANCONA - Il tour di Luisa Indulgenza nel parco di via Miglioli, accompagnata da Fabio Mecarelli, portavoce dell'Associazione anti-degrado. Pochi cesti dell'immondizia, ma soprattutto buche abbandonate e, a volte, mal segnalate che costituiscono un pericolo per i bambini e non solo. In estate, racconta Luisa, dal parco escono topi che arrivano fino ai terrazzini delle vicine abitazioni.