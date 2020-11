Il parco dai due volti: prato ok, gli impianti sportivi sono a pezzi | VIDEO

Il nostro sopralluogo nel parco di via Ginelli, zona Brecce Bianche, dopo la segnalazione arrivata da Altra Idea di Città. La parte superiore di quello che è uno dei parchi pubblici più grandi della periferia cittadina è in condizioni buone per passeggiate e attività sportiva. Ok anche alla manutenzione dell’erba. Tutto cambia quando ci si sposta nella parte inferiore, dove le diverse piste di atletica sono in condizioni pietose. Il fabbricato, ex sede degli spogliatoi, è un rudere: dalle finestre murate spuntano erbacce, all’interno delle grate si vedono solo rovi secchi.