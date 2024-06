Di "galattico" c'è solo l'erbaccia: il parco lasciato a sé stesso | VIDEO

ANCONA - Erba ad altezza ginocchio, panchine rotte. Il parco "Galassia" è abbandonato a sé stesso. Con il caldo e le piogge delle ultime settimane, le piante infestanti stanno crescendo rigogliose, tanto in altezza quando in larghezza, invadendo buona parte del vialetto. Una situazione certamente non piacevole per quanti vogliono fare una passeggiata nel parco pubblico del quartiere, giocare o portare a spasso il proprio amico a quattro zampe. Una nostra lettrice ci ha segnalato le pessime condizioni dell’area verde