Da piazza di spaccio a campo sportivo grazie ai residenti: «E ora ricordiamo Fabio» | VIDEO

La nuova vita del campo "Pacifico Ricci" degli Archi. Da piazza di spaccio, una delle più grandi di Ancona, a campo riqualificato dall'associazione "Arcopolis" e dalla cooperativa dei pescatori. Oggi è sede del memorial Fabio Favoloso, arcrolo scomparso troppo giovane. Residenti di ogni età hanno partecipato alla pulizia del campo, dove sono stati trovati sanitari abbandonati e siringhe. I canali per far defluire l'acqua sono stati scavati con la pala, i più giovani hanno pulito la scalinata d'ingresso al parco e il sogno è quello di installare un ring per il pugilato. «Il Comune? Ringraziamo l'assessore Andrea Guidotti, che si è speso per l'installazione del pavimento da tennis- ha detto il presidente di Arcopolis, Silvio Boldrini- ma per il resto abbiamo avuto solo promesse. Stiamo aspettando la riqualificazione del quartiere, ma abbiamo l'emergenza dell'installazione di acqua corrente, luci e telecamere per controllare il parco. Siamo noi a tenere sotto controllo la zona per impedire che torni un luogo di degrado, ma di questo se ne dovrebbe occupare il Comune».