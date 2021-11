Caos parcheggi Salesi, i dipendenti non ne possono più: «Massacrati» | VIDEO

La Rsu del Salesi ha manifestato questa mattina davanti al Comune di Ancona per chiedere una soluzione alla scarsità di parcheggi diposnibili per il personale in turno

La Rsu del Salesi ha manifestato questa mattina davanti al Comune di Ancona per chiedere una soluzione alla scarsità di parcheggi diposnibili per il personale in turno. «Il Covid non è scomparso, abbiamo meno linee Conerobus perché c’è gente che nel rispetto della propria autonomia non si è vaccinata e non possiamo essere massacrati da questa situazione- spiega la delegazione in sit-in- se arriva un’urgenza cinque minuti prima della fine del turno non possiamo pensare che l’operatore dica “no” perché altrimenti perde l’autobus. Tra di noi c'è gente che a fronte di personale non sostituito fa 15 "pronte disponibilità". Soluzioni? Mettiamoci al tavolo, poi ragioniamo su un discorso a tutto tondo che può arrivare anche a una modifica dell'organizzazione del lavoro».