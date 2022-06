VIDEO | Ruspe in azione al Passetto, Cerusico: «Ora si pensi a convenzionare i parcheggi»

ANCONA - Finalmente in azione le ruspe sulla spiaggia del Passetto. Questa mattina i macchinari si sono messi in moto per spianare il breccino. «Era ora - dicono gli stagionali - siamo sempre gli ultimi ad avere la spiaggia sistemata».

Claudio Cerusico, proprietario delllo stabilimento Il Valentino conferma: «In massimo due giorni dovrebbero sistemare tutto. La stagione è partita alla grande, ora bisognerebbe solo sistemare il problema dei parcheggi. Non è pensabile che una famiglia spenda 1,20 all'ora per posteggiare l'auto, più magari un euro di ascensore. Si deve pensare magari ad una convenzione di 3 euro per tutto il giorno per chi viene al mare qui». Conclude: «Beissimo i lavori, ma bisogna programmarli per tempo i lavori il prossimo anno perché la spiaggia si riammucchierà e saremo di nuovo da capo».