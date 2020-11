Gioventù Nazionale dipinge la panchina: da ferraglia a simbolo anti-violenza | VIDEO 

Una delle panchine del parco di piazza Fontana diventa un simbolo contro la violenza sulle donne. A dipingerla di rosso sono stati i volontari di Gioventù Nazionale. I primi a prendere in mano pennello e barattolo di vernice sono stati il presidente provinciale, Angelica Lupacchini, e il vice Francesco Novelli. All’iniziativa hanno aderito anche Lorenzo Gabrielli, Flavia Esposito e Giorgia Bugaro. «Questa giornata va ricordata sempre, perché occorre una maggiore sensibilità sociale» ha detto la Lupacchini, il cui pensiero è andato alle donne costrette a vivere in casa con i propri aguzzini, a chi ha pagato il voler manifestare la propria femminilità, ma anche a chi non ha avuto il coraggio di denunciare le violenze subite.