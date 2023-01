Omicidio Mastropietro, tensione in aula: il faccia a faccia tra Oseghale e la mamma di Pamela | VIDEO

Attimi di tensione quando in aula si sono incontrati Innocent Oseghale, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Pamela Mastropietro, e la madre della vittima, Alessandra Verni. L'avvocato di parte civile, Marco Valerio Verni, ricorda cosa avvenne 5 anni fa a Roma, con l'omicidio di Pamela, fatta a pezzi e chiusa in un trolley, e il processo di oggi per la constestazione dell'accusa di violenza sessuale.