25 aprile, mani "sporche" di sangue al fianco dei Palestinesi ma per i manifestanti niente piazza | VIDEO

Un corteo pro-Palestina ha provato a entrare in piazza IV novembre per partecipare alla cerimonia del 25 aprile, ma è stato bloccato in via Trieste. I manifestanti: «Siamo iscritti all'ANPI». Botta e risposta con la presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Ancona, Tamara Ferretti. Alla fine il corteo, con uno striscione che riportava la scritta "Ogni giorno, ogni ora è resistenza", ha sfilato accanto a quello istituzionale, ma sulla corsia parallela del viale della Vittoria.