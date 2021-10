Alla scoperta di Palazzo Ferretti: i tesori sul porto | VIDEO

È online il nuovo video della serie "Musei Italiani. RipARTiamo", realizzato dalla Direzione generale Musei per descrivere le iniziative intraprese dal Museo Archeologico Nazionale delle Marche in seguito alla riapertura al pubblico post pandemia

È online il nuovo video della serie "𝗠𝘂𝘀𝗲𝗶 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶. 𝗥𝗶𝗽𝗔𝗥𝗧𝗶𝗮𝗺𝗼" realizzato dalla Direzione generale Musei per descrivere le iniziative intraprese dal Museo Archeologico Nazionale delle Marche in seguito alla riapertura al pubblico post pandemia. Nella clip il Direttore Luigi Gallo, oltre a descrivere lo splendido Palazzo Ferretti, introduce la collezione del museo caratterizzata da pezzi unici come le Corone d'oro da Montefortino d'Arcevia, la Venere di Frasassi e la Testa di Guerriero da Numana.