L'osteopatia per bambini arriva nella corsia di ospedale | VIDEO

Arriva l'osteopata per i bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia di Torrette. Il progetto della Onlus “Un battito di Ali”, supportato dalla consigliera regionale FdI Elena Leonardi, si affianca alle prestazioni che l’associazione offre già dal 2019 in uno spazio esterno all’ospedale. In questo caso i bambini operati al cuore potranno accedere alle prestazioni già all’interno del reparto e, soprattutto, prima della dimissione. Il tutto tradotto in un risparmio di tempo e migliori possibilità di recupero. Il progetto, chiamato “Un alleato in corsia” e presentato oggi a Palazzo delle Marche è il primo in Italia. Il servizio video.