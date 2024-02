«Vi abbiamo lasciato una tavola apparecchiata, l'avete unta e stropicciata»: opposizioni in coro contro la Giunta | VIDEO

ANCONA - Dalla mobilità sostenibile al decoro, passando per i cantieri fermi e l'immobilismo sul verde e iniziative per i giovani. Le opposizioni contestano l'attuale aministrazioni. I gruppi consiliari di Pd, Ancona Futura, Azione, Ancona Diamoci del Noi e Altra Idea di Città hanno convocato una conferenza stampa per spiegare i motivi del dissenso.