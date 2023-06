Operazione Doppio Gioco: smantellata associazione dedita al traffico internazionale di cocaina | IL VIDEO

Le indagini della Guardia di Fiannza sono partite dal basso, dagli spacciatori per poi arrivare, grazie alle più moderne tecniche investigative ad individuare i vertici dell’organizzazione, due fratelli albanesi residenti a Civitanova

È stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Ancona l’associazione criminale, composta da albanesi e italiani, dedita al traffico internazionale di stupefacenti con base operativa nelle Marche e proveniente da Belgio e Olanda. In poco più di due anni, dal 2020 al 2022, sono stati ricostruiti traffici per circa 700 kg tra cocaina e hashish per un giro d’affari complessivo, al dettaglio, pari a 35milioni di euro.