Fabbriche-dormitorio per riciclare denaro: blitz e sequestri | VIDEO

I dettagli dell'operazione "Domino" portata a termine dalla Guardia di finanza di Senigallia. Nell'inchiesta, che ha coinvolto fabbriche del senigalliese facenti capo a imprenditori cinesi, è stato scoperto un giro di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. 68 le persone denunciate per evasione, calcolata per complessivi 23 milioni di euro. Cinque le aziende sequestrate, insieme a 342 macchinari. 24 gli evasori totali e 26 i lavoratori in nero. L'indagine, coordinata dal pm Rosario Lioniello, ha portato alla luce anche le condizioni igienico-sanitarie precarie in cui gli operai lavoravano.