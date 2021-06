Ferito al cantiere navale: «Nessun incidente, è stata un'aggressione» | VIDEO

Alcuni giorni fa un operaio di 24 anni è rimasto ferito mentre lavorava al cantiere navale. Secondo i sindacati l'uomo, impiegato in una ditta in appalto a Fincantieri, sarebbe stato aggredito da un collega: «Ma quale infortunio, è stato colpito con una mazzetta»

Un operaio di 24 anni, originario del Bangladesh e impiegato in una ditta in appalto a Fincantieri, è rimasto ferito alcuni giorni fa sul posto di lavoro. Dalle primissime ricostruzioni sembrava fosse stato colpito da un oggetto caduto dall'alto. Oggi i sindacati hanno organizzato un sit-in davanti al cantiere navale per una denuncia choc: «Non è stato un incidente, è stato aggredito a colpi di mazzetta» racconta Tiziano Beldomenico, segretario FIOM-CGIL Marche. Gli investigatori della squadra Mobile di Ancona stanno indagando da alcuni giorni su questa ipotesi. In fase di accetamento i motivi e i contorni dietro all'eventuale aggressione.