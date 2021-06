Operaio aggredito al cantiere, la ricostruzione degli investigatori | VIDEO

Nessun caso di caporalato, ma neppure un banale incidente sul lavoro. L'operaio 23enne rimasto ferito al cantiere navale e tuttora in coma farmacologico è stato aggredito da un collega con un colpo di picchetta alla testa. Dopo la denuncia dei sindacati e il sit-in di ieri all'ingresso del cantiere, ecco gli sviluppi delle indagini che hanno portato all'arresto dell'aggressore con l'accusa di tentato omicidio. Accusato e vittima lavoravano per la stessa azienda, che opera in appalto per FIncantieri (entrambe le ditte sono estranee all'indagine). La ricostruzione del capo della Mobile, Carlo Pinto.