SIROLO - Omicidio a Sirolo, i carabinieri lavorano sulla scena del delitto. Un 23enne albanese è stato ucciso questo pomeriggio in via Cilea con colpi di fucile da pesca. Secondo una prima ricostruzione, stava difendendo un amico aggredito dal killer. Arrestato il presunto assassino: ora è in caserma a Osimo.