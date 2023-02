Sentenza d'appello confermata per Innocent Oseghale, accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018 a Macerata. La sentenza della Corte d'Appello di Perugia e le lacrime di Alessandra Verni, madre della vittima. Oseghale non era presente alla lettura del dispositivo.

Sentenza d'appello confermata per Innocent Oseghale, accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018 a Macerata

Omicidio Pamela, ergastolo confermato per Oseghale: lacrime in aula per mamma Alessandra | VIDEO